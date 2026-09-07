Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Chipotle Mexican Grill-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Chipotle Mexican Grill-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Chipotle Mexican Grill-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41.06 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Chipotle Mexican Grill-Aktie investiert, befänden sich nun 24.355 Chipotle Mexican Grill-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 900.15 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 9.99 Prozent.
Chipotle Mexican Grill erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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