Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Chipotle Mexican Grill-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 17.08.2023 wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36.97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.048 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Chipotle Mexican Grill-Anteile wären am 14.08.2026 906.12 USD wert, da der Schlussstand 33.50 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.39 Prozent verringert.
Insgesamt war Chipotle Mexican Grill zuletzt 42.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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