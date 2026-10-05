S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr verloren

Am 05.10.2025 wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 41.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Chipotle Mexican Grill-Papier investiert hätte, hätte er nun 239.464 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 32.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’749.04 USD wert. Das entspricht einem Minus von 22.51 Prozent.

Der Chipotle Mexican Grill-Wert an der Börse wurde auf 40.99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch