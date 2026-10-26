S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 26.10.2016 wurde das Chipotle Mexican Grill-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Chipotle Mexican Grill-Anteile betrug an diesem Tag 7.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’358.622 Chipotle Mexican Grill-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37’389.27 USD, da sich der Wert eines Chipotle Mexican Grill-Anteils am 23.10.2026 auf 27.52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 273.89 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Chipotle Mexican Grill einen Börsenwert von 34.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch