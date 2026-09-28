Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Chipotle Mexican Grill-Investition?
|
28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Chipotle Mexican Grill-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 8.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119.529 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 3’744.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 274.48 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Chipotle Mexican Grill eine Börsenbewertung in Höhe von 39.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
|
16:29
|Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagabend südwärts (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Titel Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chipotle Mexican Grill-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.