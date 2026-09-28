S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Chipotle Mexican Grill-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 8.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119.529 Chipotle Mexican Grill-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 3’744.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 274.48 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Chipotle Mexican Grill eine Börsenbewertung in Höhe von 39.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch