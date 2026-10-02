Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
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|Profitabler Charter A-Einstieg?
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Charter A-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 269.97 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 37.041 Charter A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Charter A-Papiers auf 111.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’125.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.75 Prozent verringert.
Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17.84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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