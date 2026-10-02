S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Charter A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 269.97 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 37.041 Charter A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Charter A-Papiers auf 111.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’125.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.75 Prozent verringert.

Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch