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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Charter A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Charter A-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Charter A-Papier bei 271.79 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.679 Charter A-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 556.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151.38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -44.30 Prozent.
Jüngst verzeichnete Charter A eine Marktkapitalisierung von 25.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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