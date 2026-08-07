S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Charter A-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Charter A-Papier bei 234.79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.426 Charter A-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 67.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157.44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -32.94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charter A eine Marktkapitalisierung von 18.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch