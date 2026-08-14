Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Charter A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 263.20 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Charter A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.799 Charter A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 594.72 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 13.08.2026 auf 156.53 USD belief. Damit wäre die Investition 40.53 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Charter A einen Börsenwert von 17.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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