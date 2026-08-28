Charte a Aktie 32598746 / US16119P1084
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charter A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Charter A-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Charter A-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Charter A-Papier bei 807.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.124 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 148.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81.62 Prozent verringert.
Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 17.63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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