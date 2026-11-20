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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charter A von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Charter A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Charter A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 682.34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Charter A-Aktie investierten, hätten nun 0.147 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.52 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 19.11.2026 auf 133.18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80.48 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Charter A betrug jüngst 22.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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