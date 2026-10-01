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Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055

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Charles Schwab-Investment im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Charles Schwab-Einstiegs gewesen.

Charles Schwab
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Heute vor 3 Jahren wurde das Charles Schwab-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54.90 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Charles Schwab-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.215 Charles Schwab-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’780.33 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 30.09.2026 auf 97.74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.03 Prozent angezogen.

Charles Schwab wurde am Markt mit 171.03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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