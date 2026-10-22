S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charles Schwab von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde das Charles Schwab-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Charles Schwab-Papier bei 94.31 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Charles Schwab-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.603 Charles Schwab-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 971.69 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 21.10.2026 auf 91.64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.83 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Charles Schwab belief sich jüngst auf 156.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch