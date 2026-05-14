S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Charles Schwab von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Charles Schwab-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Charles Schwab-Anteile 48.94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 204.332 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (91.17 USD), wäre das Investment nun 18’628.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86.29 Prozent gesteigert.

Alle Charles Schwab-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 156.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch