Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Charles Schwab-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Charles Schwab-Aktie an diesem Tag 77.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Charles Schwab-Papier investiert hätte, hätte er nun 129.299 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 95.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’358.42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.58 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Charles Schwab einen Börsenwert von 167.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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