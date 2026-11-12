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|Lohnende Charles Schwab-Investition?
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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Charles Schwab-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Charles Schwab-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Charles Schwab-Papier letztlich bei 36.08 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Charles Schwab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.716 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’571.51 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 11.11.2026 auf 92.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157.15 Prozent erhöht.
Charles Schwab erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Charles Schwab
Analysen zu Charles Schwab
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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