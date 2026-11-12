S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Charles Schwab-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Charles Schwab-Papier letztlich bei 36.08 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Charles Schwab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27.716 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’571.51 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 11.11.2026 auf 92.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157.15 Prozent erhöht.

Charles Schwab erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch