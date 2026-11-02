S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Charles River Laboratories International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Charles River Laboratories International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers betrug an diesem Tag 431.95 USD. Bei einem Charles River Laboratories International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.232 Charles River Laboratories International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers auf 359.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16.79 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 17.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch