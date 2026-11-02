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|Rentable Charles River Laboratories International-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Charles River Laboratories International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Charles River Laboratories International-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Charles River Laboratories International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers betrug an diesem Tag 431.95 USD. Bei einem Charles River Laboratories International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.232 Charles River Laboratories International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charles River Laboratories International-Papiers auf 359.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16.79 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Charles River Laboratories International eine Marktkapitalisierung von 17.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Charles River Laboratories International Inc.
Analysen zu Charles River Laboratories International Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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