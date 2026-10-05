Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Charles River Laboratories International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde die Charles River Laboratories International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 401.36 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Charles River Laboratories International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24.915 Anteilen. Die gehaltenen Charles River Laboratories International-Papiere wären am 02.10.2026 7’230.17 USD wert, da der Schlussstand 290.19 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 27.70 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories International belief sich zuletzt auf 13.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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