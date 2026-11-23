Heute vor 3 Jahren wurden Charles River Laboratories International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Charles River Laboratories International-Anteile bei 194.95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Charles River Laboratories International-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.513 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 161.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314.32 USD belief. Damit wäre die Investition 61.23 Prozent mehr wert.

Charles River Laboratories International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch