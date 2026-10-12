Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Charles River Laboratories International von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Charles River Laboratories International-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Charles River Laboratories International-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Charles River Laboratories International-Papier an diesem Tag 80.69 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.239 Charles River Laboratories International-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 374.01 USD, da sich der Wert eines Charles River Laboratories International-Anteils am 09.10.2026 auf 301.79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 274.01 Prozent erhöht.
Charles River Laboratories International war somit zuletzt am Markt 14.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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