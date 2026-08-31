Charles River Laboratories International Aktie 1097832 / US1598641074
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles River Laboratories International von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Charles River Laboratories International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Charles River Laboratories International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 206.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.484 Charles River Laboratories International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Charles River Laboratories International-Papiere wären am 28.08.2026 140.94 USD wert, da der Schlussstand 291.50 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.94 Prozent erhöht.
Charles River Laboratories International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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