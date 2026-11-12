S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden CH Robinson Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 152.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CH Robinson Worldwide-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.654 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 87.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133.76 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 12.57 Prozent.

Der Börsenwert von CH Robinson Worldwide belief sich zuletzt auf 14.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch