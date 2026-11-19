Die CH Robinson Worldwide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CH Robinson Worldwide-Papier bei 82.60 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CH Robinson Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 12.107 CH Robinson Worldwide-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 1’664.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66.43 Prozent.

Der CH Robinson Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 16.02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch