S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CH Robinson Worldwide-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das CH Robinson Worldwide-Papier bei 70.34 USD. Bei einem CH Robinson Worldwide-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.217 CH Robinson Worldwide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’921.81 USD, da sich der Wert einer CH Robinson Worldwide-Aktie am 07.10.2026 auf 135.18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 92.18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CH Robinson Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 15.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch