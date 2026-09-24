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C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098

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Performance unter der Lupe 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CH Robinson Worldwide-Investment gewesen.

C.H. Robinson Worldwide
122.67 CHF -1.18%
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Am 24.09.2023 wurden CH Robinson Worldwide-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CH Robinson Worldwide-Papier bei 85.93 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 116.374 CH Robinson Worldwide-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’417.67 USD, da sich der Wert eines CH Robinson Worldwide-Anteils am 23.09.2026 auf 149.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.18 Prozent vermehrt.

CH Robinson Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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