S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CH Robinson Worldwide-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die CH Robinson Worldwide-Anteile bei 90.09 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das CH Robinson Worldwide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111.000 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen CH Robinson Worldwide-Anteile wären am 02.09.2026 16’117.22 USD wert, da der Schlussstand 145.20 USD betrug. Damit wäre die Investition um 61.17 Prozent gestiegen.

CH Robinson Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch