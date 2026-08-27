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C.H. Robinson Worldwide Aktie 2311498 / US12541W2098

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CH Robinson Worldwide-Investment 27.08.2026 16:02:19

S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CH Robinson Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

C.H. Robinson Worldwide
121.56 CHF 0.83%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CH Robinson Worldwide-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 93.76 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.666 CH Robinson Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 1’618.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151.73 USD belief. Damit wäre die Investition 61.83 Prozent mehr wert.

Am Markt war CH Robinson Worldwide jüngst 16.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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