S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CF Industries von vor 10 Jahren verdient

CF Industries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CF Industries-Anteile 23.11 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 43.271 CF Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 111.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’832.54 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 383.25 Prozent.

Jüngst verzeichnete CF Industries eine Marktkapitalisierung von 17.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch