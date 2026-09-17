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CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001

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Rentabler CF Industries-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

CF Industries Holdings
110.28 CHF 0.96%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem CF Industries-Papier statt. Zur Schlussglocke war die CF Industries-Aktie an diesem Tag 84.19 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die CF Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1.188 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (131.99 USD), wäre die Investition nun 156.78 USD wert. Damit wäre die Investition um 56.78 Prozent gestiegen.

CF Industries wurde am Markt mit 20.52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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