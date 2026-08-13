CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CF Industries-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CF Industries-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CF Industries-Anteile 22.35 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das CF Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.743 CF Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CF Industries-Aktie auf 120.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’369.57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 436.96 Prozent zugenommen.
CF Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.85 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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