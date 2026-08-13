S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das CenterPoint Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.887 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (40.53 USD), wäre das Investment nun 1’049.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4.92 Prozent vermehrt.

Am Markt war CenterPoint Energy jüngst 26.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch