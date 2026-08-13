CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|CenterPoint Energy-Investment
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CenterPoint Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das CenterPoint Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.887 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (40.53 USD), wäre das Investment nun 1’049.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4.92 Prozent vermehrt.
Am Markt war CenterPoint Energy jüngst 26.51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu CenterPoint Energy Inc.
Analysen zu CenterPoint Energy Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.