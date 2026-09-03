S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Das CenterPoint Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 22.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44.189 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’745.91 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Papiers am 02.09.2026 auf 39.51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74.59 Prozent zugenommen.

CenterPoint Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch