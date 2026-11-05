S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CenterPoint Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.11.2025 wurden CenterPoint Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38.86 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25.733 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’056.10 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 04.11.2026 auf 41.04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.61 Prozent zugenommen.

Alle CenterPoint Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch