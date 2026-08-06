CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CenterPoint Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in CenterPoint Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des CenterPoint Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22.67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CenterPoint Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.411 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179.31 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 05.08.2026 auf 40.65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.31 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von CenterPoint Energy betrug jüngst 27.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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