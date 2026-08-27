S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CenterPoint Energy-Aktie an diesem Tag 25.62 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CenterPoint Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 3.903 CenterPoint Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 39.59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.53 USD wert. Mit einer Performance von +54.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

CenterPoint Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch