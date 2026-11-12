S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27.12 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 368.732 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CenterPoint Energy-Papiers auf 41.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’117.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.18 Prozent vermehrt.

Am Markt war CenterPoint Energy jüngst 27.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch