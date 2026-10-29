S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren eingefahren

CenterPoint Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 22.53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.439 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CenterPoint Energy-Aktie auf 41.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184.60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 84.60 Prozent angezogen.

Der CenterPoint Energy-Wert an der Börse wurde auf 27.61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch