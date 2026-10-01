S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CenterPoint Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CenterPoint Energy-Anteile 23.23 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430.478 CenterPoint Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’841.58 USD, da sich der Wert einer CenterPoint Energy-Aktie am 30.09.2026 auf 36.80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 58.42 Prozent vermehrt.

Am Markt war CenterPoint Energy jüngst 24.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch