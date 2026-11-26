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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centene von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Centene gewesen.
Am 26.11.2023 wurde die Centene-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 74.36 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.448 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64.74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 870.63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 12.94 Prozent.
Zuletzt verbuchte Centene einen Börsenwert von 31.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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