S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centene von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centene-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61.27 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16.321 Centene-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’099.07 USD, da sich der Wert einer Centene-Aktie am 02.09.2026 auf 67.34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9.91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Centene bezifferte sich zuletzt auf 32.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch