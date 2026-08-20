S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centene-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Centene-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centene-Papier 35.04 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 285.388 Centene-Aktien. Die gehaltenen Centene-Aktien wären am 19.08.2026 18’464.61 USD wert, da der Schlussstand 64.70 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84.65 Prozent gesteigert.

Alle Centene-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch