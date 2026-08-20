Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centene-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centene-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Centene-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centene-Papier 35.04 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 285.388 Centene-Aktien. Die gehaltenen Centene-Aktien wären am 19.08.2026 18’464.61 USD wert, da der Schlussstand 64.70 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84.65 Prozent gesteigert.
Alle Centene-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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