S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Centene-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33.65 USD. Bei einem Centene-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.972 Centene-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196.17 USD, da sich der Wert einer Centene-Aktie am 16.09.2026 auf 66.01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96.17 Prozent.

Am Markt war Centene jüngst 33.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch