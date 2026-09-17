Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Centene-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Centene-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33.65 USD. Bei einem Centene-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.972 Centene-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196.17 USD, da sich der Wert einer Centene-Aktie am 16.09.2026 auf 66.01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96.17 Prozent.
Am Markt war Centene jüngst 33.44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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