S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 08.10.2021 wurde das Centene-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64.33 USD. Bei einem Centene-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.554 Centene-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 101.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.03 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Centene bezifferte sich zuletzt auf 31.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch