Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Centene-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Centene-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Centene-Anteile bei 65.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Centene-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.520 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Centene-Aktie auf 66.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.81 Prozent gesteigert.
Centene war somit zuletzt am Markt 31.64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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