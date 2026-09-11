S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Cencora-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Cencora-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 122.81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.814 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 320.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 261.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 161.34 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Cencora belief sich zuletzt auf 61.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch