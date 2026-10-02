S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Cencora-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 179.08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Cencora-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.558 Cencora-Anteilen. Die gehaltenen Cencora-Anteile wären am 01.10.2026 172.98 USD wert, da der Schlussstand 309.78 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 172.98 USD entspricht einer Performance von +72.98 Prozent.

Der Börsenwert von Cencora belief sich jüngst auf 57.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch