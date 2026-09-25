S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.09.2025 wurde die Cencora-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 298.82 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33.465 Cencora-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 10’369.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 309.87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 3.70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cencora einen Börsenwert von 59.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch