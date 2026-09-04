Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Cencora-Investment?
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Cencora-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cencora-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cencora-Anteile bei 174.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 57.156 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cencora-Aktie auf 337.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’274.12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92.74 Prozent gesteigert.
Cencora war somit zuletzt am Markt 64.08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cencora
|
16:02
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cencora von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Cencora
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.