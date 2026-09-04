S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cencora-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cencora-Anteile bei 174.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 57.156 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cencora-Aktie auf 337.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’274.12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92.74 Prozent gesteigert.

Cencora war somit zuletzt am Markt 64.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch