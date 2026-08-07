Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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|Lukratives Cencora-Investment?
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Cencora-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cencora-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Cencora-Anteile bei 186.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cencora-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.360 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cencora-Aktie auf 325.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’741.93 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 74.19 Prozent gesteigert.
Cencora war somit zuletzt am Markt 61.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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