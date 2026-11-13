S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cencora-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cencora-Papier bei 78.92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cencora-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.267 Cencora-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 349.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442.70 USD wert. Damit wäre die Investition 342.70 Prozent mehr wert.

Cencora war somit zuletzt am Markt 66.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch